Gewerbe: Das Schaufenstergucken geht online

Online einkaufen: Das Portal „Einkaufserlebnis Vulkaneifel“ ist erreichbar unter www.einkaufen-vulkaneifel.de Foto: tv/Ulrike Löhnertz

DAUN/GEROLSTEIN Mit dem Portal „Einkaufserlebnis Vulkaneifel“ des GesundLands oder auch Watch Partys der Facebook-Gruppe „Kauft bei unseren lokalen Unternehmen der Eifel“ stemmt sich das Gewerbe der Region gegen die Corona-Krise.



. In Coronazeiten ist ein Stadtbummel mit Flanieren durch die Einkaufsstraßen für viele Menschen nicht mehr so verführerisch wie sonst. Und nicht nur der Schulunterricht geht online, auch das Schaufenstergucken. Aber nicht erst die Pandemie überzeugte die Gewerbevereine der Region oder auch das GesundLand Vulkaneifel, vermehrt im Internet zu zeigen, welche Sortimente wer anbietet. Die Vorarbeiten liefen monate-, teils jahrelang. „Jetzt war es aber eine HauruckkAtion, alle Betriebe kostenfrei in unser ‚Einkaufserlebnis Vulkaneifel‘ einzustellen“, schildert Vera Merten vom GesundLand Vulkaneifel den Hochstart des Portals, welches die stationären Händler in Daun, Manderscheid, Ulmen und Bad Bertrich auflistet und über Aktuelles aus diesem Bereich informiert. Seit März ist die Seite online, für sie geworben wird auf Facebook und in den Amtsblättchen. „Noch ist natürlich nicht die riesige Resonanz da“, räumt Merten ein, „wir werden noch weitere Marketingmaßnahmen schalten. Solche Websites brauchen immer Zeit, bis sie sich bezahlt machen.“

Mit mehr als 1200 Mitgliedern ist die öffentliche Facebook-Gruppe „Kauft bei unseren lokalen Unternehmen der Eifel“, die am 30. März von Tanja und Oliver Nettekoven aus Gerolstein gegründet wurde, bereits gut wahrgenommen. „Wir ergänzen einander. Gut, dass es jetzt so viele neue Kanäle gibt“, begründet Vera Merten die Überzeugung, dass beide Ansätze – und mögliche weitere – keine Konkurrenz füreinander sind, sondern am selben Strang ziehen. Auch die Geschäftsleute selbst, etwa der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Daun, nutzen beide Chancen. „Die Präsentation des GesundLand-Portals ist sehr schön, aber dafür lief noch nicht so viel Werbung. Auf unserer eigenen Homepage ist derzeit nicht so viel los, weil wir alle Aktionen wie etwa Verkaufsoffene Sonntage erstmal auf Eis legen mussten“, sagt die GVV-Vorsitzende Stefanie Mayer-Augarde, „da sind wir natürlich froh, wenn sich auf Facebook mehr tut als bislang.“

Sie motiviert derzeit Vereinsmitglieder, bei den so genannten Watch Partys der Facebookgruppe mitzumachen: Jeweils vier Anbieter einer Stadt werden dort in kleinen Videoclips gezeigt. Die Geschäftswelten von Gerolstein und Hillesheim wurden bereits auf diese Weise vorgestellt, etwa in Form einer Kochshow, bei der Gastronomie und Lebensmitteleinzelhändler Hand in Hand gehen.

„Bislang ist unsere Präsentation kostenfrei“, erläutert Tanja Nettekoven, „aber der Kanal soll sich dauerhaft etablieren, und dann werden wir einen kleinen Obolus erheben müssen. Denn die technische Ausstattung, die wir eigens dafür anschaffen, muss refinanziert werden.“

Derzeit arbeiten sie und ihr Mann, die 2017 ein eigenes Coaching-Unternehmen namens Profertis GmbH gründeten, von einem kostenfrei zur Verfügung gestellten Raum im Rondell aus.

„Das kann später eine Co-Working-Space gemeinsam mit anderen werden. Wir wollen auch Gelder über Crowdfunding mit dem Start-Next-Programm der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel sammeln“, skizziert sie moderne Zukunftsperspektiven, die aus der plötzlichen Corona-Krisensituation entstanden. „Der Entschluss, das alles zu wagen, kam natürlich erst durch diese Herausforderung und durch das Miterleben in der Verwandtschaft, wie schwierig das derzeitige Überleben für die Einzelhändler ist.“

Auch die eigene Auftragslage für Coaching und Unternehmenstraining brach ein. „Aber es gehört zu unserem Beruf, nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern die Chancen zu sehen und Leerlauf sinnvoll zu nutzen.“

Das sieht als bisherige Lehre aus der Krise auch GVV-Geschäftsführer Wolfgang von Wendt so.

Ganz gleich über welches Medium: „Es kommt darauf an zu zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern die Ärmel hochkrempeln. Aber letztlich wollen wir ein emotionales Einkaufserlebnis vor Ort in den Geschäften vermitteln und auch jetzt nicht aufs Internet umlenken. Denn alle Geschäfte befolgen in der Coronakrise die Sicherheitsvorkehrungen und sind es wert, dass die Kunden in die Stadt kommen.“ Wichtig sei dafür aber auch, dass die Gastronomie bald wieder öffnen kann – unter den gegebenen Voraussetzungen.

Die Watch Partys der Facebook-Gruppe „Kauft bei unseren lokalen Unternehmen der Eifel“ werden jeweils sonntags um 19 Uhr gestartet auf https://www.facebook.com/groups/2694399140792449/watch_parties/