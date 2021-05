Mehr Parkplätze, mehr Verkaufsfläche : Edeka in Kelberg soll größer werden

Kelberg Der Edeka-Markt in Kelberg wird erweitert – zum dritten Mal seit der Eröffnung im Jahr 1988 und mit Blick voraus.

Alfred Borsch gibt noch mal Vollgas, und zwar – wie schon in seinen vergangenen vier Berufs-Jahrzehnten – bei Edeka. Augenzwinkernd sagt der Kaufmann beim Gespräch mit unserer Zeitung mit Blick auf die Unternehmensfarben von Edeka Südwest: „Ich habe gelb-blaues Blut in den Adern.“

Ursprünglich aus Ellscheid stammend, hat er im Dauner Edeka sein Handwerk gelernt und ist 1981 Marktleiter in Kelberg geworden. Als der Markt 1988 von der Dauner Straße in den Neubau in der Bonner Straße umsiedelte, war Alfred Borsch bereits der Inhaber. „Mit einer Größe von 500 Quadratmetern waren wir damals weit und breit führend“, erinnert sich der heute 60-Jährige. Doch Stillstand sei im Edeka-Markt Borsch seit jeher ein Fremdwort gewesen, meint er. Die erste Erweiterung erfolgte in den Jahren 1991/92, die zweite im Jahr 2001; in der Zwischenzeit (1995) wurde ein Getränkemarkt gebaut. Zurzeit stehen 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung.