Vereine : Ein prall gefüllter Jahreskalender

Daun Das Wanderjahr 2020 der Eifelvereins-Ortsgruppe (OG) Daun füllt eine mehr als 50-seitige Broschüre. Sie enthält neben Dutzenden von Veranstaltungen zur Förderung der körperlichen Gesundheit auch Angebote für Geist und Seele. Und neben Bewährtem auch Neues.

Erstmals findet an jedem Montag im Juli vormittags eine Stadtführung für Einheimische und Gäste statt. An jedem ersten Mittwoch der Monate Mai bis Oktober steht ein Seniorenspaziergang auf dem Programm – „gemütlich, kaum anstrengend, zwei bis vier Kilometer, mit Gelegenheit zu Gespräch und Einkehr zu Kaffee und Kuchen“, so steht es in der Ausschreibung im Wanderplan. Und noch vieles mehr auf über 50 Seiten. „Und das alles für zwei Euro im Monat“, sagt Michael Drockur mit Blick auf den Mitgliedsbeitrag von 24 Euro im Jahr. Wobei der Großteil an den Hauptverein abgeführt werden müsse, räumt er ein. Und betont: „Dass wir so einen gut gefüllten Veranstaltungsplan vorlegen können, ist nur möglich dank des großen Engagements der ‚tollen Truppe’ im Vorstand und der Wanderführer.“ Er merkt noch an, dass auch Nichtmitglieder an den Veranstaltungen teilnehmen können.