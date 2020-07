Gesellschaft : Bewohner fühlen sich hier wohl

Gillenfeld Im Florinshof in Gillenfeld leben die Menschen gemeinsam statt einsam. Das Ziel ist erreicht, das Konzept aufgegangen und alle Arbeiten sind erledigt.

Es grünt und blüht um den Florinshof in Gillenfeld. Der Name geht auf das Florinsstift in Koblenz zurück, dem Kaiser Heinrich II. im Jahre 1016 erlaubte, in Gillenfeld das Markt-, Münz- und Zollrecht auszuüben (der TV berichtete). Tausend Jahre später legte man den Grundstein für ein Modell, das heute eine Vorbildfunktion darstellt. Zur Umsetzung wurde 2014 eigens eine Genossenschaft gegründet: die Genossenschaft am Pulvermaar (Genomar). Trotz einiger Hindernisse entstand nach Grundsteinlegung innerhalb von insgesamt vier Jahren ein „Jeheschnis“, also ein Ort des sich Wohlfühlens und Geborgenseins.