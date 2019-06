Kultur : Dating live für Krimi-Profis

Daun Das Fachprogramm von „Tatort Eifel“ ist einzigartig. Vor allem die Stoffbörse, bei der Drehbuchautoren wie Robert Hummel mit Entscheidern aus der Film- und Fernsehbranche zusammenkommen, gilt als Karrieresprungbrett.

Für Hummel, der in Berlin lebt und arbeitet, ist die Eifel eine ideale Kombination aus Entspannung und Beruf. Sein Ritual, wenn er in Daun ist: morgens auf dem Maare-Mosel-Radweg joggen. „Da habe ich schon Rehe gesehen!“, ist der Großstädter begeistert. Gerade die Treffen in dieser Landschaft ermöglichen nach seiner Erfahrung mehr Konzentration, ganz ohne Termindruck. Es sei sehr familiär, unterstützt durch ein effizientes und menschlich angenehmes Organisationsteam. „Auch wenn man wie ich nun schon in der Branche etabliert ist, sind die Begegnungen von Angesicht zu Angesicht, vor allem auch in dieser Umgebung, ganz wichtig für die Qualität der Kontakte und der Arbeit.“