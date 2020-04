SCHALKENMEHREN Nach etlichen Jahren und vielen Komplikationen hat die ehemalige Sternwarte Hoher List einen neuen Besitzer. Doch die Zukunft des Areals ist derzeit noch ungewiss.

Mit Ausstellungen etwa in den Foyers der heimischen Kreditinstitute und mit Events namens „Kleiner Sternensommer“ machte die Künstlergruppe „SternwARTe Vulkaneifel“ in den vergangenen Jahren auf die Chancen einer kulturellen Belebung der ehemals von der Universität Bonn genutzten Anlage aufmerksam, auch kamen Studierende der Universität Mainz, um atemberaubend schöne Architekturentwürfe für das Areal vorzustellen. Alle waren sich einig: Es soll ein lebendiger Ort werden für Begegnung, Wissenschaft und Kreativität, von dem auch das Dorf Schalkenmehren profitieren kann. Einen solchen Schulterschluss sah auch das Konzept vor, das dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen als bisherigem Eigentümer für den Verkauf vorlag.

Doch immer wieder gab es Hindernisse und Ungeklärtes wie etwa der Verbleib des Inventars. Kunstschaffende, Astronomische Vereinigung Vulkaneifel (AVV) und Bruno Nelles als privater Investor ließen sich davon nicht beirren und zogen mit Unterstützung der Kommune beharrlich an einem Strang, um die denkmalgeschützte Sternwarte dem Verfall zu entreißen. Und nun ist es so weit: Nelles ist neuer Eigentümer. „Der Verkauf muss nur noch eingetragen werden“, sagt er zum rechtlichen Stand der Dinge.

„Wir sind glücklich über den Verkauf, endlich ist der Leerstand abgewendet. Und es ist ein sachkundiger, in die Anlage verliebter Besitzer da“, freut sich Schalkenmehrens Bürgermeister Peter Hartogh. Das Projekt hat aus seiner Sicht einen besonderen Segen: Denn nahe am Hohen List steht ein uralter Bildstock, welcher die Flucht der Heiligen Familie aus Ägypten zeigt. Ein Motiv, das bereits vor 400 Jahren von Adam Elsheimer mit einer realistischen Darstellung der Milchstraße gemalt wurde, eine perfekte Synthese aus Kunst und Astronomie. „Es ist uns ein großes Anliegen, die historische Sternwarte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir träumen von einem ‚Worpswede der Eifel‘.“

Denn plötzlich erscheint vieles anders als vorhergesehen. Bruno Nelles, selbst AVV-Mitglied, hat die Liegenschaft für einen symbolischen Euro erstanden und sieht sich nun mit neuen Problemen konfrontiert: „Es ist viel mehr kaputt, als wir gedacht haben. Das war auf den ersten Blick nicht sichtbar, zum Beispiel die Wasserleitungen. Auch die Teleskope, die der AVV nutzen will, sind nicht mehr ohne Weiteres brauchbar.“ Will heißen: Der Sanierungsbedarf ist deutlich höher als vermutet. Zudem will Nelles mit seiner Familie selbst auf dem Gelände wohnen und ins Hauptgebäude ziehen. „Es kommen schon Spaziergänger her und fotografieren, obwohl es Privatbesitz ist“, kritisiert er ungesteuerten Publikumsandrang. „Wenn die Künstler eine Alternative zur Sternwarte haben, sollten sie die nutzen“, sieht die angedachten Ateliers „erst mal außen vor“. Doch er will sich mit der Gemeinde und Manfred Etten als Kopf der Künstlervereinigung an einen Tisch setzen.