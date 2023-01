Nasser Start in 2023 : Neujahrsschwimmen in Daun: 100 Wagemutige baden im Gemündener Maar (Fotos)

Daun Rund 100 Menschen haben sich am Vormittag des 1. Januar in das vier Grad kalte Wasser gestürzt. Der Erlös der Veranstaltung soll einem guten Zweck dienen.

Beim Neujahrsschwimmen in Daun am 1. Januar haben sich rund 100 Mutige ins Gemündener Maar gewagt. In Kleingruppen wateten die Teilnehmer in das vier Grad kalte Wasser und schwammen eine Runde, manche tauchten sogar unter. Danach wartete heißer Punsch oder Glühwein und warme Suppe. Die rund 250 Zuschauer feuerten die Wagemutigen kräftig an.