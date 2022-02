Corona : Auswertung von PCR-Tests auch in Daun möglich

Abstrich nehmen für einen PCR-Test: Wegen der hohen Infektionszahlen sind die Labore bei den Auswertungen am Limit. Foto: dpa Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Daun (sts) Viele Labore in Deutschland sind wegen der vielen Corona-Verdachtsfälle an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Wer nach einem positiven Schnelltest auf das Ergebnis eines PCR-Tests wartet, braucht mittlerweile einiges an Geduld, können doch schon mal Tage vergehen, bis es vorliegt.

In Daun soll die Wartezeit künftig deutlich kürzer sein, denn Dr. Carsten Schnieder, der das Hausärztliche Versorgungszentrum (HVZ) in Daun betreibt, und Bob van Bosveld Heinsius, der im Kreis Vulkaneifel zwei Apotheken (Rosenapotheke in Daun und Hubertusapotheke in Gerolstein) hat, haben sich zusammengetan und eine PCR-Testmaschine gekauft, berichtet der aus Birresborn stammende Mediziner. Seinen Angaben zufolge kostet das Gerät allein rund 15.000 Euro.

Installiert worden ist die Maschine im HVZ in der Abt-Richard-Straße, dass deshalb nun neben den üblichen Praxiszeiten auch samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein.

„Damit Betroffene mit einem positiven Schnelltest auch am Wochenende so schnell wie möglich Klarheit bekommen, was Sache ist. Das Ergebnis liegt binnen kurzer Zeit vor“, erklärt Schnieder. Das sei wichtig auch für Krankenhauseinweisungen oder für Auslandsreisen.

Die Übersicht über die Corona-Lage in der Vulkaneifel: Das Gesundheitsamt hat am Freitag 89 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind (Stand Freitag 14 Uhr) 790 Personen an Covid 9 erkrankt. 20 von ihnen werden laut Gesundheitsamt stationär behandelt.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den vergangenen sieben 597 Neuinfektionen. Die Inzidenz am Freitag: 986,9, am Donnerstag belief sie sich auf 978,7.