Darts, Billard und Events Neue Kneipe für Daun: Was der Betreiber für „Kalles Bierstation“ plant

Es riecht noch nach kaltem Zigarettenrauch vergangener Zeiten, Staub kitzelt in der Nase und rustikale Stühle erinnern an den Charme der Siebziger-Jahre. In der ehemaligen Gaststätte „Zum Dorfbrunnen“ wurde geraucht und über offenem Feuer gegrillt. Der neue Besitzer des Gebäudes hat aus den Räumen bereits vierzig Kubikmeter Müll herausgerissen, alte Holzverkleidungen entfernt und die komplette Küche verschrottet. In wenigen Monaten soll hier eine neue Eventlocation entstehen.