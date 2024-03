Kommunale Finanzen Daun sitzt auf dem Trockenen: Wird die Stadt wieder handlungsfähig?

Daun · Der Rat der Stadt Daun hat den Haushaltsentwurf 2024 fast einstimmig abgelehnt. Auch eine außerordentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Daun brachte noch keine neue Strategie. So geht das Bemühen, die Kuh vom Eis der klammen Kommunalfinanzen zu bekommen, zurück in die Stadtratsfraktionen. Warum diese Aufgabe eine so schwere ist.

06.03.2024 , 07:54 Uhr

Wird Daun wieder handlungsfähig? Die Stadt ringt um den Haushalt für 2024. (Archivfoto) Foto: TV/Angelika Koch

Von Angelika Koch