energie : Der Umstieg auf Elektromobilität wird gefördert

Stadtbürgermeister Friedhelm Marder (links), VG-Beigeordneter Otmar Monschauer (rechts), Helmut Reichertz vom Eigenbetrieb Abwasseranlagen der VG Daun und VG-Verwaltungsmitarbeiterin Daniela Wagner nehmen die Ladesäule am Dauner Parkhaus in Betrieb. Foto: TV/VG Daun

Daun Neue Säulen bieten mehr Lademöglichkeiten für Elektroautos in der Verbandsgemeinde Daun.

Dafür braucht es allerdings einen Ausbau von Ladestationen, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Hier wird nun etwas Abhilfe geschaffen: Die Verbandsgemeinde Daun hat einen Vorstoß in Sachen Attraktivität der Elektromobilität gewagt und in der Stadt Daun vor der Einfahrt zum Parkdeck (von der Rosenbergstraße kommend) eine Schnellladesäule errichtet. Sie verfügt über zwei Lademöglichkeiten und ist seit seit Kurzem in Betrieb. Die bestehenden Ladesäulen in der Region haben einen Ladevorgang von mehreren Stunden; der Anschluss der neuen Schnellladesäule erledigt dies in vergleichsweise kurzer Zeit und zwar je nach Akkukapazität in 30 bis 80 Minuten.