Unterhaltsam und informativ 460 Seiten Erinnerungen: Das ist die neue Ortschronik von Daun-Boverath

Kein Geringerer als Dichterfürst Goethe wird zum Geleit der Boverather Ortschronik zitiert: „Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist.“ Tatsächlich liegen Matthias Brauns Gegenwart, Geschehen und Gemeinschaft in seinem Dorf am Herzen. Das spürt, wer mit ihm über den Stadtteil mit 550 Einwohnern ins Gespräch kommt – besonders in diesen Tagen, an denen es auf die Vorstellung der Chronik zugeht und gleichzeitig das Bestehen des Dorftreffs seit zehn Jahren gefeiert wird.