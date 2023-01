Bildung : business@school: Dauner Schüler entwickeln seit 25 Jahren neue Geschäftsideen

Reger Austausch: Schülerinnen im Gespräch mit Dieter Heuskel (Zweiter von links), dem Gründer der Bildungsinitiative. Foto: TMG Daun Foto: TV/TMG Daun

Daun Das Thomas-Morus-Gymnasium in Daun nimmt schon seit 25 Jahren an der Bildungsinitiative business@school teil. Das damalige Pilotprojekt ist seitdem zu einem Wettbewerb mit hunderten Schülern gewachsen. Warum das Projekt so erfolgreich ist.

In diesem Schuljahr blickt business@school, die Bildungsinitiative der Boston Consulting Group (BCG), auf 25 Jahre Engagement an Schulen zurück. Seit 1998 vermittelt die Initiative Schülerinnen und Schülern Wirtschaftswissen sowie Schlüsselqualifikationen für ihr späteres Berufsleben und weckt den Gründergeist. Das Thomas-Morus-Gymnasium (TMG) in Daun war vor 25 Jahren eine von zwei Pilotschulen des Projekts, an dem sich inzwischen jedes Jahr mehr als 1.000 Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie 150 Lehrkräfte an 70 Schulen in Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien, Albanien und der Schweiz beteiligen. Unterstützt werden die Schülerteams durch ihre Lehrkräfte sowie rund 400 Betreuerinnen und Betreuer von 19 Partnerunternehmen und von BCG.

Dieter Heuskel, der aus Daun stammt und in seiner Zeit als BCG-Geschäftsführer die Bildungsinitiative aus der Taufe gehoben hat, erinnert sich noch gut an die Anfänge in Daun: „Um die Schulgemeinschaft von der Idee zu überzeugen, habe ich damals die Lehrkräfte und den Elternbeirat dazu eingeladen, einige Unternehmen kennenzulernen und gemeinsam zu erleben, wie Wirtschaft funktioniert. Dann haben wir uns entschieden, business@school im Fach Wirtschaft als Projekt zu pilotieren. Der Rest ist Geschichte.“

In einer Gesprächsrunde tauschten sich aktuelle und ehemalige business@school-Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des TMG mit Dieter Heuskel, Babette Claas, Leiterin der Bildungsinitiative, und Mario Ehlert (Commerzbank), langjähriger Betreuer der Dauner Schülerteams, über ihre Erfahrungen mit dem Projekt an der Schule aus. Dabei wurden auch die im Rahmen der Initiative entstandenen Schülergeschäftsideen der vergangenen Jahre diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler berichteten darüber, wie die Teilnahme an business@school ihnen einen kompetenten Blick auf die Wirtschaftswelt und hinter die Kulissen des Unternehmertums ermöglicht.

Neben Dieter Heuskel erinnerte auch Schulleiter Christoph Susewind während der Veranstaltung an Bernd Krings, den 2016 verstorbenen ehemaligen Studiendirektor der Schule, der über 15 Jahre lang business@school maßgeblich mitgestaltet und nachhaltig geprägt habe. Heuskel überreichte im Namen der Bildungsinitiative einen Scheck über 500 Euro für die Digitalisierung der Schule.