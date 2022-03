Ausbildung : Für mehr Pflegekräfte: Drei-Maare-Realschule plus und Pflegeschule in Daun richten gemeinsames Fertigkeitenlabor ein

Die Schulleiter Hermann-Josef Melchiors (vorne links) und Thomas Follmann (vorne rechts) sowie die Landrätin Julia Gieseking (vorne Mitte) haben einen Kooperationsvertrag zwischen der Pflegeschule Maria Hilf und der Drei-Maare-Realschule plus mit FOS geschlossen; mit im Bild die weiteren Beteiligten (hinten von links) Michael Förster, Christian Günther, Laura Günther und Ursula Monzel-Asche. Foto: Bettscheider Brigitte

Daun Die Drei-Maare-Realschule plus mit Fachoberschule (FOS) und die Pflegeschule Daun vertiefen ihre Zusammenarbeit und richten ein Fertigkeitenlabor („Skills Lab“) ein. Ein Schritt, um die Ausbildung in der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege noch realitätsnäher zu gestalten. Und ein Beitrag, um dem Pflegekräftemangel in der Region entgegenzuwirken.