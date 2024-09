Nachruf Dauns ehemaliger Stadtbürgermeister Martin Robrecht ist tot

Der Erhalt einer lebendigen, attraktiven Innenstadt, die auch weiter als Tourismusmagnet fungieren sollte, lag ihm dabei stets am Herzen. Und für zwei weitere Themen hat er sich besonders eingesetzt: eine gute und partnerschaftliche Verbindung zur Lepper-Stiftung, die die Junior-Uni in Daun realisiert und Projekte in der Kreisstadt immer wieder finanziell unterstützt hat sowie die Schaffung der Naturbegräbnisstätte „Wehrbüschruh“, wo Martin Robrecht nun auch selbst seine letzte Ruhe finden wird.