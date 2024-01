„Ich hätte keine andere haben wollen“ Ehepaar feiert 70. Hochzeitstag: Angefangen hat alles mit einer Kontaktanzeige

„Es hat mir so gut gefallen, was er geschrieben hat“, erinnert sich Ursula Schmitt an die Antwort, die sie seinerzeit von Hans auf die Kontaktanzeige erhalten hatte. Die Anzeige sei eigentlich für ihre Cousine aufgegeben worden, erzählt sie. „Doch wie gut, dass ich für sie eingesprungen bin“, sagt sie lachend.