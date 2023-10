Veranstaltungsreihe Frech, frivol und französisch für den Endspurt der Kulturtage

Die Guillotine – eine während der Französischen Revolution eingeführte Vorrichtung, mit der jemand durch Abschlagen des Kopfes hingerichtet wurde. Hört sich grausam an? Ist es auch. So wie manchmal auch die Liebe gnadenlos sein kann. Dass Birgite Gebhardt alias Mademoiselle Mirabelle ihrem Programm den drastischen Namen „Guillotine D’Amour“ gegeben hat, lässt aber keine Rückschlüsse auf das Vergnügen an diesem frankophilen Abend zu. Der Genuss war nämlich grandios. Auch wenn Mademoiselle kein Erbarmen mit ihrem Publikum hatte. Nach einem un­erwarteten Knaller zu Beginn testete sie zunächst die Französischkenntnisse der rund 60 Besucher im ausverkauften Foyer der Kreissparkasse in Daun. „Können Sie folgenden Satz ergänzen: Voulez-vous …?“ Offensichtlich waren viele Frankophile im Publikum, denn es erklang „... coucher avec moi ce soir?“ – „Was, das haben Sie in der Schule gelernt?“ Wehe dem, der in der Lektion von Mirabelle nicht aufgepasst hatte, er musste mit einem humorigen Tadel von der Bühne aus rechnen.