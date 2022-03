Hilfsaktion : Eifellicht bereitet nächsten Ukraine-Hilfstransport vor - Weitere Vereine helfen tatkräftig mit

Daun/Gerolstein Der Verein Bürger für Bürger, der Gewerbe- und Verkehrsverein und die Pfarreiengemeinschaft Daun haben eine gemeinsame Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet. Eifellicht e.V. bricht damit zu Ostern in die Ukraine auf. Wie kam es zu dem Zusammenspiel?

Markus Göbel, Gemeindereferent der Pfarreiengemeinschaft Daun, fährt als einer der Initiatoren der Sammelaktion soeben mit seinem Kombi direkt an den auf dem Parkplatz davor stehenden Lastwagen von Eifellicht. Proppenvoll sind Kofferraum und Rücksitz von Göbels Privat-PKW mit Hilfsgütern, die aus einer Sammelaktion in Bleckhausen stammen; dort ist der Gemeindereferent der Ortsbürgermeister. Und dann geht es Hand in Hand und Hauruck beim Umladen. Brigitte Hens und Alfred Bauer vom Verein Bürger für Bürger packen ebenso an wie Alexander Chruscz vom Gewerbe- und Verkehrsverein und Ewald Hoffmann und Hans-Peter Thiel vom Vorstand von Eifellicht.

Eifellicht e.V. hat große Erfahrung in Krisengebieten Osteuropas

„Nachdem wir uns für eine gemeinsame Sammelaktion entschlossen hatten, haben wir am 16. März an einer Lagebesprechung von Eifellicht in Lissingen teilgenommen“, erklärt Alfred Bauer. Noch am selben Abend sei die Zusammenarbeit mit dem seit 30 Jahren in Krisengebieten Osteuropas tätigen Verein verabredet worden. „Für uns ist Eifellicht ein idealer, vertrauenswürdiger Partner“, sagt Bauer. Nun werden an jedem Mittwoch- und Freitagnachmittag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Sachspenden entgegengenommen. Gerne auch Geldspenden. „Das ist zurzeit sogar am sinnvollsten“, betont Ewald Hoffmann von Eifellicht. „So können wir ganz gezielt einkaufen, was benötigt wird. Zudem erhalten wir beim Einkauf von vielen Firmen Rabatte“, sagt er. Sein Verein halte eine Liste bereit mit den Dingen, die besonders gefragt seien. Für Gründonnerstag, 14. April, ist der nächste Hilfsgütertransport in die Ukraine geplant – „wahrscheinlich mit drei Lastwagen und einem Begleitfahrzeug“, erklärt der zweite Vorsitzende Hans-Peter Thiel.