Kunstvortrag und Bilanz : Eifelverein-Ortsgruppe Daun resümiert die vergangenen Jahre und bringt Kulturveranstaltungen zurück

In Kooperation mit der VHS - hier vertreten durch den pädagogischen Leiter Gottfried Willems (links) - fand mit dem Fritz-von-Wille-Vortrag von Wolf-Henry Sturt (rechts) erstmals wieder eine Kulturveranstaltung der Dauner Eifelvereins-Ortsgruppe statt. Foto: Bettscheider Brigitte

Daun Mit dem Fritz-von-Wille-Vortrag von Wolf-Henry Sturt hat die Ortsgruppe (OG) des Dauner Eifelvereins ihre Kulturveranstaltungen wieder aufgenommen. In den zwei Jahren seit Beginn der Pandemie sei „Bewegung in der freien Natur“ das einzig Mögliche gewesen, resümiert der Vorsitzende Michael Drockur. Und erklärt, welches „zarte Pflänzchen“ in der OG heranwächst.