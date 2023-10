Einbruchsserie in Daun 20 Einbrüche in wenigen Wochen: Dauner Stadtbürgermeister setzt Belohnung aus

Den Wild- und Erlebnispark im Stadtteil Pützborn hat es getroffen, eine Pizzeria in der Leopoldstraße, das Geschwister-Scholl-Gymnasium, eine Autowerkstatt in der Maria-Hilf-Straße, die Kapelle auf dem Wehrbüsch, das Haus der Jugend im Bahnhof und noch einige mehr: Seit einigen Wochen halten Einbrecher die Polizei auf Trab. Die Liste der Vorfälle ist lang: 20 Mal haben die Täter zugeschlagen, haben dabei laut Polizei in der Regel keinen große Beute gemacht, aber immerhin summiert sich das auf rund 6000. Elf Mal erreichten die Täter ihr Ziel und kamen an Bargeld, bei neun scheiterten sie, verursachten aber Sachschäden.