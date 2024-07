Wohnanlage in Daun Ein Aushang bringt Sorgenfalten: Droht erneut ein Gas-Stopp?

Mieter in der Wohnanlage in der Mainzer Straße in Daun rätseln: Wird ihnen der Gashahn abgedreht wie derzeit den Mietern Am Rasbach in Gerolstein? Per Aushang des Energieversorgers, der zwischenzeitlich entfernt wurde, wurde das angekündigt. Derweil zeigt sich, dass sich unter der neuen Hausverwaltung etwas tut. So wird nun der Rasen regelmäßig gemäht.

Foto: TV/Angelika Koch