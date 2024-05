75 Jahre Verfassung So feiert Daun das Grundgesetz

Daun · Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zählt das Grundgesetz „zu dem Besten, was Deutschland hervorgebracht hat“. Der Geburtstag der Verfassung wird auch in Daun gefeiert: Was das Forum Eine Welt e.V. vorhat.

27.05.2024 , 06:56 Uhr

Helmut Blinn und Christa Karoli vom Forum Eine Welt e.V. organisieren das Fest der Demokratie am 2. Juni in Daun. Foto: Brigitte Bettscheider

Von Brigitte Bettscheider