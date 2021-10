Explosiver Fund : Fliegerbombe in Daun entdeckt - Entschärfung am Sonntag - Was Bewohner wissen müssen

Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun In Daun ist auf einer Baustelle eine fünf Zentner schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Die Entschärfung soll am Sonntagvormittag erfolgen. Was das für die Bewohner bedeutet:

Seit Mitte der Jahres wird auf dem Gelände der früheren Brotfabrik in Daun gebaut. Auf dem Areal, das sich direkt neben der viel befahrenen sogenannten Umgehungsstraße (Teil der Bundesstraße 257) befindet, entsteht die sogenannte Junior Uni, eine privat finanzierte Lehr- und Forschungseinrichtung für Menschen zwischen vier und 20 Jahren.

Fünf-Zentner-Fliegerbombe auf Gelände der ehemaligen Brotfabrik Daun entdeckt

Dort ist am Mittwoch bei Baggerarbeiten eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz waren nach Mitteilung der Verbandsgemeinde-Verwaltung Daun bereits vor Ort. Die Bombe befinde sich in einem abgesperrten und bewachten Bereich Innerhalb kürzester Zeit wurde ein Krisenstab gebildet, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Entschärft werden soll die Bombe am kommenden Sonntag, 10. Oktober. Die Feuerwehr wird am Freitag und Samstag Flugblätter in an die betroffenen Haushalte verteilen. Parallel werden die Anwohner per Lautsprecherdurchsagen verständigt.

Menschen rund um den Fundort werden am Sonntag evakuiert