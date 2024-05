„Wir Eifler sind ja schließlich auch wer!“ Was die Dauner Galerie Augarde bei der Wanderausstellung „Carte Blanche IX“ präsentiert

Eine „carte blanche“, ins Deutsche übersetzt „weiße Karte“, hat zumeist die Bedeutung eines Blankoschecks, der vollstes Vertrauen in den signalisiert, der diesen Scheck bekommt. Als der Aachener Künstler Karl von Monschau dieses Ausstellungsformat begründete, motivierte ihn genau dies: volles Vertrauen in die künstlerische Qualität von Kolleginnen und Kollegen, die wie er entweder aus der Eifel stammen oder in der Eifel arbeiten. Denn die Carte Blanche, die er als Kurator an zehn ausgewählte Kunstschaffende gibt, erlaubt es ihnen, jeweils einen weiteren Künstler ihrer Wahl mit in die Ausstellung einzuladen. Am Ende sind es rund achtzig Werke von zwanzig ganz unterschiedlichen Protagonisten, die zu sehen sind. Der etwas trotzig klingende Untertitel „Wir Eifler sind ja schließlich auch wer!“ ist inspiriert von einem Impuls aus den 1970-er Jahren: Damals behauptete sich der Aachener Galerist und Verleger Rolf Kuhn mit diesen Worten auf dem großen Kölner Kunstmarkt, der heute als Art Cologne international berühmt ist.