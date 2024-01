Demonstrationen in Daun Gleich zwei Demos beim Neujahrsempfang der SPD

Überbordende Bürokratie sorge für Verdruss und Planungsunsicherheit bei den Landwirten: „Wird eine Verordnung gestrichen, kommen zwei neue nach.“ Um das zu ändern, seien noch viele Gespräche nötig, sagt Jens Jenssen auf der Bühne. „Aber wir verstehen ihren Unmut. Wir müssen uns daran begeben, die Landwirtschaft zukunftssicher aufzustellen.“ Minister Ebling, nach eigenem Bekunden kein Landwirtschaftsexperte, zeigt Verständnis dafür, dass die Proteste weitergehen: „Sie haben damit etwas in Bewegung gebracht und sorgen dafür, dass ihre Forderungen auf der Agenda bleiben. Deshalb müssen wir im Landtag unsere Hausaufgaben erledigen, Berlin aber auch.“ Die Landwirtschaft und ihre Nöte müssten vermehrt in den Fokus der Politik rücken, gerade, weil in der Vergangenheit wenig geschehen sei, um die Lage zu verbessern. Während im Inneren des Forums ein einsamer Saxophonist spielt, schrillen draußen die Trillerpfeifen: Rund 40 Menschen demonstrieren gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in Michelbach. Neuerdings gesellen sich Einwohner des Deudesfelder Ortsteils Desserath dazu. Sie protestieren gegen eine mögliche Erweiterung des bereits bestehenden Asylbewerberheims in ihrem Dorf. Sieht aus, als stehe den Eifeler Sozialdemokraten mit ihrer Landrätin Julia Gieseking ein unruhiges Jahr bevor.