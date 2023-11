Selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben Gute Nachrichten rund ums Seniorenprojekt in Daun

Eine sich um andere Menschen sorgende Dorfgemeinschaft, mehrere Generationen unter einem Dach oder eine Pflege-Wohngemeinschaft: Selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben können, das wünschen sich sicher die meisten Menschen. Der Caritasverband Westeifel bietet beispielsweise Wohngemeinschaften für Senioren mit ambulanter Pflege in Gerolstein, Bitburg, Speicher, Bleialf und Arzfeld an. „Die Nachfrage nach solchen Plätzen ist sehr hoch. Für die Menschen bietet sich so auch die Möglichkeit, im Ort zu bleiben“, sagt Caritaschef Winfried Wülferath. Wäre alles wie zunächst geplant gelaufen, würde es ein solches Angebot auch in Daun schon geben. Bereits 2020 hatte die Stadt Unterstützung für das Vorhaben der Caritas bekundet und die formalen Voraussetzungen geschaffen. Als Standort war ein Grundstück zwischen Stadion am Wehrbüsch und Friedhof in unmittelbarer Nähe zur Jugendverkehrsschule auserkoren.