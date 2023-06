Kneipe mit Reisefeeling Auch ohne Zugverkehr ist am Bahnhof Daun viel los

Zwar fährt kein Zug Daun an, trotzdem herrscht Betrieb am Bahnhof. Der Biergarten vor dem stillgelegten Waggon ist seit dem 30. April geöffnet und lädt Spaziergänger und Radfahrer ein. Andrea Winter, die ursprünglich aus Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) stammt, seit einigen Jahren aber in Daun wohnt, hat den Zugwagen erworben und will daraus eine außergewöhnlichen Ort der Begegnung zu machen. An Ideen mangelt es ihr dafür nicht, einiges hat sie schon im ersten Jahr umgesetzt.