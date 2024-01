Katholische Kirche Besondere Heiligenfigur in Daun: Ein ernster Josef mit Maria als Vorbild

Zahlreiche Darstellungen des heiligen Josef zeigen ihn als alten, greisen Mann, der als Persönlichkeit der Bibel im Eheleben mit Maria und dem Kind Jesus eher ein Schattendasein führt. Eine Josefsstatue in der Nikolauskirche in Daun ist genau das Gegenteil und in ihrer Gestaltung aussagestark und recht selten. Die 2,20 Meter hohe Figur steht an markanter Stelle nahe dem Altar auf einem massiven Steinsockel. Sie bildet so die würdige Parallele zur wesentlich bekannteren Darstellung einer „Schutzmantelmadonna“.