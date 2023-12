(sts) Auf dem Gelände der Median-Fachklinik auf dem Wehrbüsch wird ein Gebäude errichtet, das voraussichtlich im Spätherbst 2024 in Betrieb genommen werden kann. Die Median Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin investiert gut neun Millionen Euro in einen zweigeschossige Neubau mit 62 Einzelzimmern und acht Therapieräumen. 2800 Quadratmeter werden künftig zur Verfügung stehen. Derzeit ist Platz für 150 Patienten, künftig sollen 176 stationäre Behandlungsplätze angeboten werden. In der Fachklinik gibt es Behandlungsplätze in den Abteilungen für Abhängigkeitserkrankungen und Psychosomatik. Für Planung und die Umsetzung des Vorhabens zeichnet der Dauner Architekt Johannes Pflüger verantwortlich. Er sagt: „Der Rohbau wird zum Jahresende noch geschlossen, und die technischen Ausbauarbeiten haben begonnen.“ Foto: Verbandsgemeinde Daun