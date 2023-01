Fastnacht : Narren in Neunkirchen freuen sich über eine „volle Hütte“ bei der ersten Mau-Mau-Kappensitzung

Daun Zur ausverkauften ersten Kappensitzung der Karnevalsgesellschaft Mau Mau im Bürgerhaus in Daun-Neunkirchen gehörte ihre Prinzenproklamation.

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Samstagabend zur Freude vieler Narren die erste Kappensitzung der Karnevalsgesellschaft (KG) Mau Mau in Daun-Neunkirchen im Bürgerhaus statt. Schon kurz nach Beginn des Kartenvorverkaufs war die Halle mit ihren 170 Sitzplätzen restlos ausverkauft. So war es dann wie in den Jahren zuvor: Ein volles Haus gut gelaunter, fröhlicher Jecken wartete gespannt auf den Abend. Unter dem Jubel der vielen kostümierten Besucher marschierten der Elferrat, die „Ninkircher Garde“ und das neue Prinzenpaar ein: Prinz Christian I. (Kutscheid) und Prinzessin Jana I. (Kutscheid) aus dem Nerdler Geschlecht Helten kamen in Begleitung des Kinderprinzenpaars Timo I. und Eleni I. in den Saal. Musikalisch unterstützten sie die Kelberger Fanfaren.