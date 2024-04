Ab nach draußen! Daun: Sonnengarantie im Kurpark, Shopping in der Stadt

Die Wetterprognose fürs Wochenende lässt aufhorchen: 20 Grad und Sonnenschein dürfte wieder viele Vulkaneifeler nach dem langen, düsteren und nassen Winter nach draußen locken – zum Beispiel in den Dauner Kurpark mit See und Spielplatz, der schon vergangenes Wochenende Dutzende Eltern mit Kindern angezogen hat. Dort erwartet die Besucher das ein oder andere bunte Blumenbeet sowie auf jeden Fall die Sonne (samt Erläuterungen zu unserem Universum). In der Stadt locken am Sonntag derweil die große Autoschau und geöffnete Geschäfte.