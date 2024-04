Ob letzte Ankündigung heute wahr wird? Eigentümer nicht erreichbar, Verwalter kündigt – Mieter sitzen in der Kälte

Daun · Der Druck der Medien zeigt offenbar einen ersten Erfolg: Die Mieter der Wohnungen in der Basaltstraße 8, 8a, 10 und 10a, die seit Tagen in der Kälte sitzen, sollen heute mit Heizöl beliefert werden. Was Eigentümer und Verwalter sagen – oder auch nicht.

26.04.2024 , 06:24 Uhr

Im Wohnzimmer der Familie Weber ist es so sehr kalt, dass sich sogar die Katze verkrochen hat. Tochter Samira Dietz trägt den ganzen Tag Mütze. In der Wohnung ist hoher Sanierungs-/Renovierungsbedarf. Foto: Clara Zins-Grohé

Von Clara Zins-Grohe