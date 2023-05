Besuch aus Italien Mit einem Luftballon fing damals die Feuerwehr-Freundschaft an

Bei der Feier des Jubiläums ließen Mario Bertarelli, Kommandant der Feuerwehr Carisolo, und der Dauner Wehrführer Manfred Hommes, gemeinsam zwei große Luftballons steigen, welche an den Beginn der Partnerschaft vor 40 Jahre erinnerten. Nachdem die Kameraden aus Italien als Gastgeschenk einen hölzernen Brunnen übergeben hatten, führte die Jugendfeuerwehr aus Carisolo eine Leiterübung durch. Drei Steckleiterteile wurden senkrecht in die Höhe gestellt, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Carisolo, welche T-Shirts in den Farben der deutschen und italienischen Flagge trugen, bestiegen diese und bildeten so einen gemeinsamen Fahnenmast in Grün-Weiß-Rot und Schwarz-Rot-Gold und drückten hiermit den europäischen Gedanken der Völkerverständigung aus.