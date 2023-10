Mode made in Eifel Modedesignerin Angelika Hirschler zeigt neueste Kollektion in Daun

Daun · In einer exklusiven Preview präsentierte Angelika Hirschler am vergangenen Sonntag ihre Kollektion für 2024 in Daun. Angesichts des Trends in der Modebranche, Kollektionen wie Kunstobjekte auszustellen, geriet die richtige Reihenfolge der Schauen zur Nebensache.

17.10.2023, 13:14 Uhr

Preview Angelika Hirschler 12 Bilder Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm

„Kleider machen Leute“ heißt es im Volksmund und meint, dass ein stilsicheres Auftreten zu einer gewissen Stellung verhelfen kann. Denn Kleidung hat die Fähigkeit, die Charakterzüge eines Trägers oder einer Trägerin zu unterstreichen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Mode made in Eifel – Designerin Angelika Hirschler zeigt ihre neue Kollektion