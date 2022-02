Einzelhandel : Familienbetrieb in sechster Generation: Modehaus Even in Daun schließt nach 175 Jahren

Jacqueline Even sagt bald zu ihren Kunden "maat et joot" und Auf Wiedersehen. Hier vor ihrem Modehaus in der Burgfriedstraße. Foto: Vasiliou Lydia

Daun Ein Traditionshaus nimmt Abschied: Das Modehaus Even in der Burgfriedstraße in Daun schließt das Geschäft. An welchem Tage genau Schluss sein wird, steht noch nicht fest. Aber die Betreiber haben für sich schon neue Pläne.