Katholische Kirche in der Eifel Neue Mieter im alten Volksbank-Gebäude in Daun

Ein großer Konferenzraum, Büros für die Mitglieder des Leitungsteams und weitere pastorale Mitarbeiter sowie für die Verwaltung, ergänzt um Küche und Sanitärbereich, und das alles in klarer Formensprache eingerichtet und leicht und hell wirkend: „So schön sind die Teams der Pastoralen Räume im Bistum Trier beileibe nicht alle untergebracht“, erklärte Weihbischof Jörg Michael Peters, der mit der Einsegnung den Schlusspunkt unter den Umzug aus dem Provisorium im Technologie- und Gründerzentrum im fünf Kilometer entfernten Dorf Nerdlen setzte. „Es ist gut, dass Kirche mitten in die Stadt in ein bekanntes Gebäude hineingerückt ist“, meinte er.