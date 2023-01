Reportage : Selbstversuch im vier Grad kalten Wasser – so war das Neujahrsschwimmen in Daun

Kalte Füße, aber trotzdem gute Laune: Unsere Volontärin hat sich beim Neujahrsschwimmen auch ins Maar getraut. Foto: Trierischer Volksfreund/Mario Hübner

Daun Rund 100 Menschen sind an Neujahr im Gemündener Maar baden gegangen – bei Wassertemperaturen, die eher eisig als angenehm waren. Auch unsere Volontärin hat sich in den Vulkansee gewagt.

Eigentlich ist es gar nicht so kalt. Zumindest am Ufer des Gemündener Maars. Mit den Füßen noch im Trockenen, auf dem Strand des Naturfreibads, dessen Steinchen sich in die Fußsohlen bohren. Neun Grad Außentemperatur sind es etwa. Viel zu warm für diese Jahreszeit. Aber gleich wird es mich trotzdem frieren. Denn nur einen Schritt von meinen nackten Zehen entfernt ist das Wasser. Vier Grad. Und ich habe nur meinen orangenen Badeanzug an. Gekauft für einen Besuch in der Therme und nicht, um an Neujahr in Seen herumzuschwimmen.

Um 11 Uhr an Neujahr geht es ins Gemündener Maar

Und doch habe ich mich bereit erklärt, beim diesjährigen Neujahrsschwimmen im Gemündener Maar selbst für eine Reportage ins Wasser zu gehen. Glücklicherweise bin ich damit nicht alleine. Neun andere stehen mit mir am Strand, um 11 Uhr, zum Startschuss.

Die Teilnehmer treten nacheinander in kleinen Gruppen an. So können die Retter der DLRG Schweich und Oberweis den Überblick behalten und eingreifen, sollte es einen Notfall geben. Einige Zuschauer haben sich auch schon versammelt. Sie zählen gemeinsam mit dem Dauner Stadtbürgermeister Friedhelm Marder den Countdown herunter. „Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins.“ Und los.

Info Wer war alles beteiligt? Als Veranstalter des Neujahrsschwimmens fungierten die Kur- und Freizeitbetriebe Daun, deren Träger die Stadt ist. Für die Sicherheit der Badegäste sorgte die DLRG Schweich und Oberweis. Darüber hinaus waren der Rotary Club Daun, Inner Wheel Vulkaneifel, das Deutsche Rote Kreuz, der TuS 05 Daun und der Verpflegungstrupp des 1. Bataillons 931 der Bundes­wehr in Daun beteiligt. Michaela Schenk von den Kur- und Freizeitbetrieben schätzt, dass es insgesamt etwa 40 bis 50 Helfer waren.

Schritt für Schritt gehe ich ins Wasser. Es ist kalt. Aber es ist nicht so eisig, dass ich mich sofort umdrehen und wieder ins Trockene rennen möchte. Noch ein Schritt, und noch einer. Jetzt bin ich bis zu den Oberschenkeln im Wasser. Neben mir schwimmen schon die ersten. Also strecke auch ich die Arme aus und werfe mich ins Maar, mache ein paar kräftige Schwimmzüge.

Im Vorhinein habe ich gedacht, ich müsste mich zwanghaft von der Kälte ablenken, um es überhaupt ein paar Sekunden im Wasser auszuhalten. Im Kopf von 100 rückwärts zählen, lateinische Verben deklinieren oder so ähnlich. Aber das ist nicht so. Tatsächlich denke ich an gar nichts. Ich schaue mich nach den anderen Teilnehmern um. Einige sind schon nach ein paar Momenten wieder zurück an den Strand gelaufen, einige etwas weiter hinaus geschwommen. Aber sie drehen jetzt wieder um, zurück zum Ufer. So auch ich.

Ein paar Schwimmzüge, dann habe ich Boden unter den Füßen. Schlammig, dann steinig, dann bin ich am Strand. Wickle mich in mein Handtuch, steige in meine Latschen. Auch die anderen hüllen sich in Bademäntel und -tücher. „Und, wie wars?“, frage ich. „Kalt! Ich habe richtig gemerkt, dass das mit dem Atmen schwierig geworden ist, als das Wasser hier war“, sagt eine Frau, immer noch etwas keuchend, und zeigt auf ihre Brust. Trotzdem strahlt sie über das ganze Gesicht.

Rund 100 Teilnehmer beim Neujahrsschwimmen 2023 in Daun

Die nächste Gruppe ist schon im Wasser. Ich gehe mich schnell umziehen und dann zum Getränkestand. Als ich für den Punsch anstehe, kommt die Durchsage im Hintergrund: „50 Schwimmer sind schon drin gewesen!“ Da ist es gerade mal kurz nach halb zwölf.

Eine erfreuliche Nachricht – schließlich dient das Neujahrsschwimmen einem guten Zweck. Das Geld aus Startgeldern, Spenden und Verkaufserlösen wird gesammelt, um eine Einstiegshilfe ins Maar für behinderte Menschen anzuschaffen.

Um 12 Uhr ist die Marke von 100 Teilnehmern geknackt, rund 30 mehr als bei der ersten und bisher einzigen Auflage des Neujahrsschwimmens 2020. Dazu kommen rund 250 Zuschauer. Einige Schwimmer bleiben auch nach ihrem Einsatz, feuern die anderen an. Viele haben eine Tasse heißen Punsch oder eine Schale Suppe in den Händen, die verlockend duftet.

Das sagen andere Schwimmer

So weit ist Otmar Kerpen noch nicht. Er ist gerade aus dem Wasser gekommen, nach etwa drei Minuten. Eine sehr lange Zeit, und das in Badehose und nicht im Neopren-Anzug. Während andere Teilnehmer nur für ein paar Schwimmzüge im Maar waren, hat er eine große Runde gedreht – nach rechts Richtung Sprungturm, nach links zum DLRG-Boot, zwischendurch ein wenig Kraulen. Alles bei vier Grad Wassertemperatur. Eine Premiere für Kerpen. „Ich habe aber ein bisschen trainiert Zuhause, kalt geduscht“, sagt er. Und ergänzt: „Wenn man das Maar vor der Haustür hat, muss man natürlich reingehen!“ Schließlich kommt er aus Daun-Gemünden.

Foto: Trierischer Volksfreund/Mario Hübner 29 Bilder Neujahrsschwimmen am Gemündener Maar 2023

Einen etwas weiteren Weg haben Saskia Dark und Melanie Kratz. Die beiden kommen nämlich ursprünglich aus Südafrika. Richtig gelesen, Südafrika – damit ist wohl geklärt, wer die weiteste Anreise zum Neujahrsschwimmen hatte. Mittlerweile lebt Melanie Kratz, Saskias Tante, allerdings in Ediger-Eller an der Mosel. Saskia, derzeit wohnhaft in Wales, ist aktuell zu Besuch. Und weil sie schon einmal vor Jahren in Jersey zu Neujahr ins kalte Wasser gesprungen ist, will sie es jetzt auch in Daun versuchen. So laufen Tante und Nichte gemeinsam ins Maar, Melanie Kratz taucht sogar unter. Wie fanden sie es? „Fantastic!“

„Toll“ ist auch das Fazit von Nele Pantenburg. Die Zehnjährige zählt zu den jüngsten Teilnehmern des Neujahrsschwimmens und hat sich gemeinsam mit ihrem Vater ins Maar getraut. Wieder am Ufer, strahlt sie jetzt in zwei Handtücher gewickelt übers ganze Gesicht. „Nele liebt Maare und Wasser, da hat das natürlich gepasst“, sagt ihre Mutter, den Arm um die Tochter gelegt und sichtlich stolz. Dann geht es aber schnell zu den Duschen.

Veranstalter freuen sich über großen Zuspruch

Nicht nur die Teilnehmer sind zufrieden, sondern auch die Veranstalter – die Kur- und Freizeitbetriebe der Stadt Daun. Die stellvertretende Leiterin Michaela Schenk sagt: „Wir waren am Überlegen, ob der 1. Januar vielleicht ein Hindernis ist.“ Aber das Schwimmen soll immer am ersten Sonntag im neuen Jahr stattfinden. Deshalb entschied man sich, den Termin beizubehalten. Mit Erfolg: „Wir waren angenehm überrascht, dass es jetzt so viele waren!“