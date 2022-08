Blaulicht : Mit Wasser gemalter Penis verschreckt Bürger in Daun

Mit Wasser gemalter Penis verschreckt Bürger in Daun

Daun Da haben sich wohl Jugendliche einen „groben Unfug“ erlaubt, vermutet die Polizei – in Daun haben Passanten wegen eines Phallus-Symbols auf der Straße am frühen Samstagmorgen die Beamten alarmiert.

Ein übergroßer auf die Straße gemalter Penis hat Passanten am Samstag, 13. August, so sehr erzürnt, dass sie die Polizei alarmierten. Gegen 2.52 Uhr hatten die Zeugen der Polizeiinspektion Daun gemeldet, dass mehrere vermutlich Jugendliche in der Maria-Hilf-Straße das übergroße Phallus-Symbol auf die Straße gezeichnet hätten.