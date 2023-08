Protest angekündigt Warum die Stadt Daun eine AfD-Veranstaltung am Freitag nicht verhindern kann

Wenn die Alternative für Deutschland (AfD) Parteitage abhält und/oder zu Veranstaltungen einlädt, ist in der Regel sicher: Es wird Protest geben. Zuletzt in Celle (Landesparteitag der niedersächsischen AfD) und in Bamberg (Auftritt des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner). Und auch für den kommenden Freitag werden Demonstranten erwartet, wenn die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch in Daun auftritt, eingeladen vom Vulkaneifel-Verband der Partei.