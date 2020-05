Corona und Freizeit : Auch in Daun gibt es bald ein Autokino

Info

Wegen der Corona-Krise erlebt das Auto-Kino wieder eine Renaissance – auch in Rheinland-Pfalz. Nur in der Region Trier tut sich da noch nicht viel. Das möchte Timo Brill von der Agentur „Schneider Promotion“ in Speicher ändern. Er hat sich vor vier Wochen an die Stadt Bitburg gewandt und sein Autokino-Konzept erläutert. „Auf dem Flugplatz gibt es Flächen, die sich dafür anbieten, ohne dass Anwohner gestört und ohne, dass Rückstaus entstehen würden.“ Auch die Auflagen wie Abstands- und Hygenie-Regeln können auf einem großen Gelände eingehalten werden. Tickets für das Auto-Kino können nur online erworben werden, so würde das Kontaktverbot umgesetzt. Speisen und Getränke dürften nicht verkauft werden. Und das Auto-Kino müsse sich auch nicht auf Filme begrenzen, sondern es könnten auch Bands und Comedians auftreten.

Jedenfalls braucht es für das „Unternehmen Auto-Kino“ noch Sponsoren und einen zweiten Partner, der für die Technik zuständig wäre, denn „Schneider Promotion kann nur 50 Prozent des Risikos tragen“, erklärt Timo Brill.