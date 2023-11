Statt Weihnachtsmarkt Daun lädt ein zum Adventstreff unterm Lichterzelt

Daun · Ein „Adventstreff“ soll in der Dauner Innenstadt anstelle eines traditionellen Weihnachtsmarktes etabliert werden. Der Gewerbe- und Verkehrsverein, der Round Table und die Stadt Daun haben etwas Neues vor und wollen Menschen zusammenbringen. Was in der Weihnachtszeit vor dem Forum geplant ist.

29.11.2023 , 07:19 Uhr

Die große Tanne auf dem Vorplatz des Forums kündigt schon den „Dauner Adventstreff" an. Unter einem Lichterzelt gibt es an den ersten drei Adventssamstagen Gelegenheit zum Beisammensein. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm

„Weihnachtsmärkte mit Buden und den üblichen Angeboten haben sich überlebt“, sagt Wolfgang von Wendt , Geschäftsführer des Gewerbe- und Verkehrsvereins Daun (GVV). „In Absprache mit der Stadt wollen wir ein neues Format ins Leben rufen und damit die Menschen in weihnachtliche Stimmung versetzen.“