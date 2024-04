Einsatzdrohne So setzt die Dauner Feuerwehr auf Hilfe aus der Luft

Daun/Üdersdorf (mh) Drohnen ermöglichen Luftaufnahmen aus schwer zugänglichen Perspektiven. Daher sind sie auch im Brand- und Katastrophenschutz sehr nützlich. „Mit ihren Echtzeitbildern liefern Drohnen wichtige Informationen, beispielsweise über das Ausmaß eines Brandes, und ermöglichen so eine umfassende Lageerkundung. Dank der integrierten Wärmebildkamera sind sie außerdem eine Hilfe bei Such- und Rettungseinsätzen sowie der frühzeitigen Erkennung von Bränden. Daher freue ich mich, dass wir unsere Einsatzmöglichkeiten mit der Einrichtung einer Drohneneinheit erweitern“, sagte Thomas Scheppe, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Daun bei Übergabe des Fluggeräts an die Feuerwehr Üdersdorf, wo sie stationiert ist.