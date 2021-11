Show : In Daun trifft der König der Löwen das Phantom der Oper

Das Ensemble von Musical Magics auf der Bühne des Dauner Forums. Foto: Rudolf Höser

Daun Die Show „Musical Magics goes Hollywood“ hat Musik und Tanz aus bekannten Stücken ins ausverkaufte Forum Daun gebracht.

Seit der Premiere im Jahr 2002 hat das Ensemble von „Musical Magics“ um Initiator Michael Thinnes vielen Tausend Zuschauern unvergessliche Abende beschert. So auch am Freitag im Dauner Forum vor ausverkauftem Haus.

Coronabedingt konnte nur der halbe Saal gefüllt werden. 250 Gäste freuten sich und lauschten mit Spannung, fieberten den Ausschnitten aus 16 verschiedenen Musicals entgegen. „Unser Motto dieser Show ist ‚Musical Magics geos Hollywood’ – und das ist ein wahres Feuerwerk“, kündigte Michael Thinnes an. Und so inszenierten sie die beliebtesten Szenen aus „Tarzan“, „Die Schöne und das Biest“, „Der König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „Das Phantom der Oper“, der „Rocky Horror Show“, „Hair“, „The greatest Showman“, „Ghost“, „Cats“, „Footlose“ und anderen mehr.

„Ich war schon mehrfach in den Shows von Musical Magics, das begeistert mich immer wieder. Heute habe ich den Eindruck, dass die Stimmen besonders gut rüberkommen“, stellte Felicitas Freimut in der Pause fest. Und dabei war es für die Akteure im Forum nicht gerade einfach, optimal zusammen­zuarbeiten. Die Platzverhältnisse sind hier etwas anders, ja auch ungewohnter. Die Musiker spielen hinter dem Vorhang. Eine besondere Heraus­forderung für alle, weil man sich nicht gegenseitig in Aktion sieht.

An der Kulisse musste das Ensemble etwas einsparen. Viele großvolumige Aufbauten wie in den Shows vergangener Jahre sind nicht mehr zu sehen. „Es wird immer schwerer, Leute zu finden, die mit uns an den Wochenenden auf Tour gehen. Deshalb haben wir da schon etwas reduzieren müssen“, räumt Michael Thinnes ein. „Ja gut, aber das schmälert jetzt nicht das Erlebnis. Die Show hat sehr viel Schwung, sympathische Sängerinnen und Sänger mit schönen und geschulten Stimmen – junge Leute, die sich auch gut zu bewegen wissen“, sagt Wolfgang Preising, der mit seinen Skat­freunden hier Abwechslung sucht.

Nach der Pause geht die Show mit vielen weiteren bekannten und beliebten Melodien des Musiktheaters von früher und heute weiter. So wird dieser Abend mit seinen zauberhaften musikalischen und optischen Glanzpunkten zu einem Erlebnis für die Dauner Musikgenießer.

