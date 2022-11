Tourismus : Mit dem Rad auf Zeitreise zwischen Daun und Meerfeld

Daun Er ist nicht ganz so bekannt wie der Maare-Mosel-Radweg, aber auch der Kosmosradweg zieht so manchen Radfahrer an. Wer sich etwas Zeit nimmt, kann auf der Fahrt auch etwas lernen. Wie groß ist die Sonne und was hat es mit dem Urknall auf sich? Mitglieder der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel (AVV) haben nun die Stelen entlang des Radwegs wieder instandgesetzt.

Der Kosmosradweg beginnt im Kurpark der Stadt Daun und endet nach gut 20 Kilometern in Meerfeld. Im Verlauf seiner ersten Hälfte werden die einzelnen Planeten des Sonnensystems veranschaulicht und die zweite Weghälfte nimmt die Nutzer mit auf eine Zeitreise. Die Planeten des Sonnensystems werden dabei anhand einzelner Stelen dargestellt, die maßstabsgetreu angebracht wurden. Jeder Meter des Kosmosradweges entspricht 500.000 Kilometern des kosmischen Systems. Bei genauerem Hinsehen bieten die Stelen viele Informationen zu den einzelnen Planeten, unter anderem durch Dias.

Der Verein setzt sich für den Erhalt des Observatoriums Hoher List ein und macht die Astronomie für die Öffentlichkeit sichtbar.

Die Mitglieder Klaus Franken und Harald Simon haben nun die Stelen am Radweg erneuert. „Ich freue mich daher sehr, dass die Astronomische Vereinigung uns hier mit ihrem Fachwissen unterstützt hat und die Dias der Stelen wieder erneuert hat“, erklärt VG-Bürgermeister Thomas Scheppe.