Tourismus : Die Sommer-Saison kann kommen – in Daun entstehen 42 neue Stellplätze für Wohnmobile

Im Lieserbogen, auf dem Gelände hinter dem Hotzendrees in Daun werden 42 Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Ab Mai 2023 sollen sie fertig sein. Foto: Mario Hübner Foto: TV/Mario Hübner

Daun In diesem Winter sollen die Bauarbeiten für den neuen „Wohnmobilpark an der Lieser“ beginnen. Pünktlich zum Auftakt der Saison 2023 wird er fertig sein. Was Camping-Fans dort erwartet.