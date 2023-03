„Auf die Eier! Fertig! Los!“ Was es mit der Osteraktion in Daun auf sich hat

Wer in der Woche vor Ostern beim Bummel durch die Dauner Innenstadtstraßen besonders aufmerksam ist, bemerkt Ungewohntes. Zum natürlichen Bunt der ersten Frühlingsblüten und zur Farbenpracht so manch eines Schaufensters gesellen sich Farbtupfer ganz anderer Art. Der Gewerbe- und Verkehrsverein Daun will mit der Osteraktion unter dem sportlichen Motto „Auf die Eier! Fertig! Los!“ ein Frühlingsexperiment starten und ist zuversichtlich, damit Lust auf Shoppen zu machen. In Blumenkübeln, Schaufenstern, Ladenregalen, Hauseingängen, Fenstersimsen oder anderen geeigneten Verstecken haben die teilnehmenden Geschäftsleute Ostereier versteckt.