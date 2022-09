Lesung : Krimis über den Postboten und die Kuh Elsa – Katharina Wackernagel und Jürgen Kehrer lesen in Daun

Foto: Lydia Schend 10 Bilder „Tatort Eifel“: Lesung in Daun zum Kurzkrimi-Preis

Daun Das Thema „Stadt-Land-Flucht“ hatte die Fantasie von über 400 Krimi­schreibenden be­flügelt, die am deutschlandweit ausgeschriebenen Wettbewerb teilnahmen. Tatort war die Eifel. Sechs der spannendsten Kurz­geschichten wurden für den „Deutschen Kurz­krimi-­Preis“ nominiert und am Freitag in der voll besetzten Kreissparkasse (KSK) in Daun vorgestellt.