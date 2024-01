Seine Unternehmen beschäftigen 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dauner Unternehmer Peter Lepper stirbt mit 77 Jahren

Peter und seine Frau Doris hatten 2018 die Junior Uni in Wuppertal besucht und waren so begeistert, dass sie die Idee entwickelten, so etwas doch auch in Daun anzusiedeln. Und wenn sich Peter Lepper etwas vorgenommen hatte, wurde es in aller Regel auch umgesetzt. Oder wie es der frühere Dauner Stadtbürgermeister Martin Robrecht 2018 bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde sagte: „Sie sind ständig in Aktion und auf der Suche nach neuen Herausforderungen.“