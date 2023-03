Projekt mit 66 Wohneinheiten Primus Concept ist pleite: Wie geht es mit der geplanten Senioreneinrichtung in Daun weiter?

Es war ein Paukenschlag, was vor gut einem Monat verkündet wurde: Die Primus-Concept-Gruppe mit Sitz in München, Dachunternehmen beim Bau zahlreicher Pflege- und Senioreneinrichtungen, stellt Insolvenzantrag. Hinter der Gruppe steht Werner Schilcher aus dem bayerischen Markt Indersdorf. Ein Paukenschlag mit Nachhall bis in die Eifel – bis nach Prüm, wo der von Primus verantwortete Bau eines Senioren- und Pflegezentrum schon weit fortgeschritten ist, und bis nach Daun, wo ein Vorhaben des Unternehmens gemeinsam mit der Firma PPB Real Estate realisiert werden soll. Das Projekt dort – Bau eines Heims auf einem Gelände einer ehemaligen Baufirma im Stadtteil Boverath – existiert aber anders als in Prüm derzeit noch nur auf dem Papier.