Wiener Kaffeehaus Von Sachertorte bis Apfelstrudel: Dem Konditor in der gläsernen Backstube in Daun über die Schulter schauen

Christian Thielen ist zurück in seiner Heimatstadt Daun und will sich den Traum von einem eigenen Café verwirklichen. Der gelernte Konditor, der im Café Schuler seine Ausbildung absolviert und anschließend über zwanzig Jahre in Niederösterreich und Wien sein Handwerk ausgeübt und verfeinert hat, schließt mit seiner Geschäftsidee eine Lücke in der Hauptgeschäftsstraße der Kreisstadt.